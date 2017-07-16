На презентации D23 Expo показали первый тизер «Мстителей: Война бесконечности»

В Анахейме, штат Калифорния, проходит конвент Disney D23 Expo. На мероприятии компания рассказывает о предстоящих проектах и презентует новые видеоматериалы. На второй день конвента зрители увидели первый тизер фильма «Мстители: Война бесконечности».

Во время презентации на сцену, помимо главы Marvel Studios Кевина Файги, вышли 15 актёров, которые приняли участие в новом проекте студии. В их числе были исполнители ролей полюбившихся героев – Роберт Дауни младший, Элизабет Олсен, Пол Беттани, Марк Руффало Крис Хемсворт. Также присутствовал Том Холланд – новый исполнитель роли Человека-Паука и актёры, герои которых только появятся в новой части. Среди них – Джош Бролин (Танос).

Как пишет российское сообщество «MARVEL/DC» «ВКонтакте», гостям конвента показали короткий тизер, который создатели не планируют выкладывать в Сеть. Но администраторы паблика выложили в сообщество его описание.

В новом фильме Человека-Паук продемонстрирует паучье чутьё, Локи преподнесёт Таносу Камень Бесконечности Тессеракт и тот, наконец, сможет собрать мощнейшее оружие – Перчатку Бесконечности. Также зрители увидят Грута-подростка, знакомство Тора со Стражами Галактики, Капитана Америку с бородой, сражение Звёздного Лорда, доктора Стрэнджа, Человека-Паука и Железного Человека с суперзлодеем киновселенной Таносом.

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Также на конвенте презентовали концепт Перчатки Бесконечности и команду детей Таноса «Чёрный орден», которые появятся в «Войне Бесконечности».