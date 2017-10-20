На привокзальной площади Новокузнецка ликвидировали незаконную торговлю едой и одеждой

На протяжении трех недель, начиная с третьего октября, сотрудники полиции проводили ежедневные рейды-дежурства по территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу Новокузнецка. Это было вызвано необходимостью пресечь в этом месте незаконную торговлю.

«Пенсионерам, которые осуществляют торговлю в неустановленном месте, предлагается перейти на социальные рынки, с остальными гражданами в ходе рейда проводятся разъяснительные беседы о недопустимости стихийной торговли, составляются протоколы об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Штраф за торговлю в неустановленном месте для горожан может составить от тысячи до пяти тысяч рублей. В настоящее время на привокзальной площади Новокузнецка «стихийная» торговля прекращена.