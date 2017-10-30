На пробу: в Кемерове купили специальные тракторы для очистки остановок от наледи и снега

Предполагается, что новые машины будут эффективнее очищать территорию остановок, чем их предшественники.

В 2017 году в Кемерове купили пять тракторов специально для очистки остановок от наледи и снега. По словам главы города Ильи Середюка, новые машины повысят эффективность работ по ликвидации последствий снегопадов на территориях остановок.

«Было очень много замечаний кемеровчан по содержанию в зимний период остановок – наледь, большое количество снега, а техники специальной не было. Поэтому для пробы мы купили такие небольшие тракторы, которые смогут очень маневренно очищать остановки», – сказал журналистам Илья Середюк.

Ранее Сибдепо сообщал, что всего в 2017 году власти столицы Кузбасса приобрели 58 единиц новой снегоуборочной техники. Покупка обошлись в 300 млн рублей.