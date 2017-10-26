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На реконструированном бульваре Строителей в Кемерове сломали фонарь

На реконструированном бульваре Строителей в Кемерове сломали фонарь

Фото с места инцидента в редакцию прислал неравнодушный горожанин.

В четверг, 26 октября, в Кемерове на реконструированном бульваре Строителей заметили сломанную опору уличного освещения. Фотографию с места инцидента в редакцию прислал неравнодушный горожанин.

«Некоторые ничего нового принять не могут. Те, кто это делают, не могут ничего создавать, способны только разрушать. Фото сделал сегодня утром», — написал в комментарии кемеровчанин.

Напомним, открытие реконструированного бульвара Строителей в Кемерове состоялось в пятницу, 20 октября. На ремонт бульвара потратили 150 млн рублей.

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове
Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

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