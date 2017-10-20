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На реконструкцию бульвара Строителей в Кемерове потратили 150 млн рублей

На реконструкцию бульвара Строителей в Кемерове потратили 150 млн рублей

80% потраченных средств были выделены из федерального бюджета.

В пятницу, 20 октября, глава города Кемерово Илья Середюк рассказал о стоимости проекта реконструкции бульвара Строителей. По словам градоначальника, в совокупности на ремонт бульвара потратили 150 миллионов рублей, в том числе 80% средств из этой суммы были выделены из федерального бюджета.

«Мы совместили два больших федеральных проекта и отремонтировали на бульваре Строителей и дорожное полотно, и пешеходную зону. В итоге мы получили комплексное благоустроенное пространство как для автомобилистов, так и для горожан», — заявил Илья Середюк на пресс-конференции, приуроченной к открытию бульвара Строителей.

Как пояснил градоначальник, 150 миллионов были потрачены в том числе на демонтажные работы, на снос устаревших зелёных насаждений, на установку двух больших детских площадок, на строительство спортивных площадок и установку большого светодиодного экрана.

Кемерово первым из 40 городов построил объект в рамках формирования комфортной городской среды

Илья Середюк рассказал о планах отремонтировать вторую часть бульвара Строителей в Кемерове

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

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