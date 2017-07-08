На Сахалине двух серфингистов унесло в открытое море

Вертолёт МЧС ищет двух серфингистов, которых унесло в открытое море от побережья Сахалина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Днём 8 июля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в районе мыса Великан (Корсаковский район) в море уносит мужчину и женщину», — говорится в сообщении ведомства.

Группа из четырёх спортсменов каталась на SUP-бордах у берегов Сахалина, когда большая волна понесла их в море. Двое сумели зацепиться за рыболовный трал проплывавшего мимо катера. Ещё двоих унесло в открытое море. Рыбаки пытались пойти следом за сёрфингистами, но для их катера волны оказались слишком высоки. Он едва не перевернулся и капитан прекратил поиски. Также едва не потерпел крушение моторный катер ГИМС «Косатка», пытавшийся пробиться через волны.