Экономика
Кузбасс
На шахте имени Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыли пятимиллионную тонну угля

На шахте имени Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыли пятимиллионную тонну угля

Основной вклад в успех предприятия вносят два очистных коллектива.

На шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыли пятимиллионную тонну угля. Это предприятие стало первым в компании, где перешагнули такой рубеж добычи с начала года.

Основной вклад в успех предприятия вносят два очистных коллектива: бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина и бригада Анатолия Кайгородова.

На сегодняшний день шахта является одной из самых производительных и перспективных предприятий с подземной добычей угля в России. Промышленные запасы угля энергетических марок составляют более 380 миллионов тонн. Проектные мощности предприятия позволяют добывать до 10 миллионов тонн угля в год.

Предприятие оснастили самым современным эффективным оборудованием. За последние пять лет СУЭК инвестировала в развитие шахты 10 млрд рублей, пояснили в пресс-службе компании.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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