В Кузбассе на шахте «Талдинская-Западная 1» ввели инновационные очистные сооружения

На шахтоуправлении «Талдинское-Западное» компании СУЭК-Кузбасс ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения. Строительство данных сооружений контейнерного типа началось весной 2017 года.

Первая очередь проекта стоила 500 млн рублей. При строительстве за основу взяли концепцию очистки контейнерного типа немецкой фирмы Envirochemie GmbH. Данную систему ввели на шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» в прошлом году и она успешно себя проявила.

На шахте «Талдинская-Западная 1» ввели инновационную систему, которая включает в себя систему прудов-отстойников и модульный узел доочистки, состоящий из пяти технологических модулей производительностью 90 м3/ч каждый. Каждый модуль контейнерного типа оснащён полноценной технологической линией, основным элементом которой является компактная высокоэффективная флотационная установка Flomar 90 HF. Благодаря высокому уровню очистки большую часть воды можно снова использовать для технологических нужд предприятия. Остальную воду, которая отвечает всем санитарным нормам, сбрасывают в реку Кыргай. Полностью строительство очистных сооружений завершат в 2019 году.

«Очень важно, что угольные компании одновременно с увеличением производительности шахт и разрезов до уровня мировых стандартов угледобычи стабильно инвестирует значительные средства в обеспечение экологической безопасности производства, внедрение самых современных и эффективных технологий, позволяющих максимально снизить так называемое техногенное влияние на нашу кузбасскую природу», — отметил на церемонии открытия Владимир Мельник.

СУЭК придаёт большое значение и социальным проектам, связанным с природоохранной деятельностью. В ближайшие 5 лет в экологические проекты кузбасских предприятий СУЭК инвестирует более 3 млрд. рублей.