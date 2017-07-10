На Сибдепо стартовало голосование за участников летнего всекузбасского фотоконкурса

Прислать заявку и включиться в борьбу за главные призы можно до 7 августа.

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо» — в самом разгаре. 10 июня на странице конкурса началось голосование за участников, которые уже прислали свои фото. Поддерживать понравившегося участника можно каждый день до 7 августа. Для этого нужно авторизироваться на нашем сайте через любую социальную сеть. С одного аккаунта можно проголосовать только один раз в 24 часа.

У тех, кто ещё не успел отправить на конкурс своё фото, ещё есть возможность это сделать. Напомним, что фотография должна быть сделана в тёплое время года не ранее 2014 года и должна соответствовать следующей тематике: «пляжный отдых», «ЗОЖ и приключения», «отдых в городе». Фото вместе с указанием, когда и где он был сделан, нужно отправить на почту [email protected]. Также в письме нужно указать свои имя и фамилию, номер телефона и ссылку на профиль в соцсети.

См. также

Велосипед и iPhone 7 достанутся тем, чьи снимки высоко оценят члены жюри. В его составе — глава города Кемерово Илья Середюк, российский лыжник Александр Бессмертных, модель Дарья Черданцева, главный редактор Сибдепо Лариса Михеева, фотограф Анастасия Мальцева, бизнесмен Василий Бочкарёв, сноубордист Степан Артемьев, директор Кемеровского театра для детей и молодёжи Григорий Забавин.

Гироскутер достанется тому, кто по итогам народного голосования наберёт больше всего голосов. Однако за «накрутки» и другие махинации с голосами участников ждёт немедленная дисквалификация.

Награждение победителей пройдёт на праздничном мероприятии, посвященном 10-летию интернет-журнала о жизни в Кузбассе «Сибдепо».

Подробнее об условия участия — на странице конкурса.