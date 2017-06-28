На сколько повысится плата за «коммуналку» в Кемерове и Новокузнецке

С 1 июля в среднем в Кузбассе тарифы ЖКХ вырастут на 5,9%. Как рассказала на пресс-конференции начальник региональной Госжилинспекции Ирина Гайденко, каждое муниципальное образование само устанавливает размер повышения платы за «коммуналку». При этом суммарно такой рост не должен превышать 5,9% с учётом того, что в регионе зафиксировали увеличение тарифа по электроэнергии – на 3,8%.

«В Кемерове планируется повышение (тарифов, – прим. Сибдепо) по холодной воде и водоотведению на 7,3%, отоплению и горячему водоснабжению – на 5,9%, а электроэнергии – на 3,8%. В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3%, а на электроэнергию – на 3,8%», – сказала Ирина Гайденко.

Например, в Кемерове за квартиру площадью 60 «квадратов», в которой прописаны три человека, плата вырастет на 159 рублей. Если до 1 июля она составляла 2740 рублей, то с учётом предстоящего изменения – увеличится до 2899 рублей.