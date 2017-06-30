Стало известно, на сколько вырастут пенсии в России в 2018 году. Предполагается, что с 1 февраля пенсии неработающих граждан планируют проиндексировать на 3,8%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019-2020 годов.

В документе говорится, что в 2018 году ожидаемые доходы ПФР составят 8,4 триллиона рублей. При этом доходы на обязательное пенсионное страхование составят 6,8 триллиона рублей.

Отмечается, что в 2019 и в 2020 годах пенсии намерены индексировать на 4%.