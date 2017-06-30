Экономика
Россия и Мир
На сколько вырастут пенсии в России в 2018 году

На сколько вырастут пенсии в России в 2018 году

С 1 февраля пенсии неработающих граждан планируют проиндексировать на 3,8%.

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в России в 2018 году. Предполагается, что с 1 февраля пенсии неработающих граждан планируют проиндексировать на 3,8%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019-2020 годов.

В документе говорится, что в 2018 году ожидаемые доходы ПФР составят 8,4 триллиона рублей. При этом доходы на обязательное пенсионное страхование составят 6,8 триллиона рублей.

Отмечается, что в 2019 и в 2020 годах пенсии намерены индексировать на 4%.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Человек из Кемерова: как прошёл фестиваль уличного искусства «Детализация»

«Поэтическая вАрка», уличная мода, граффити и другие яркие моменты «Детализации»
Ретро

Как изменилась Притомская набережная за 70 лет

Давайте вспоминать, как выглядела наша любимая улица в разные времена
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Опрос

22 июня: кто виноват?

Какова главная причина столь страшных потерь СССР в начале Великой Отечественной войны?

Сегодня в Кемерове

Популярное