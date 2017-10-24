На строительство защитной дамбы в Калтане направят более 329 млн рублей

Строительство защитной дамбы в Калтане оценили в 329 млн рублей. Только в рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» Кузбасс получит 275 млн рублей. Эти деньги поступят по договорённости губернатора региона Амана Тулеева с правительством РФ.

По данным пресс-службы областной администрации, гидротехническое сооружение нужно построить из-за того, что в долине реки Кондома во время весеннего половодья происходит подтопление жилых домов и автодорог.

Протяжённость дамбы составит 1 780 м. Она появится в 40-42 км от устья, в районе участка от автомобильного моста до плотины ГРЭС.

Проекты, сметы, обоснования департамента природных ресурсов и экологии для строительства дамбы уже прошли государственную экспертизу. Специалисты уже начали подготовительные строительные работы. Предполагается, что объект защитит территорию площадью 5,7 кв. км и сможет предотвратить ущерб в 1,5 млрд рублей.