На съёмках музыкального клипа в Австралии погиб актёр

По сценарию в клипе хип-хоп-группы Bliss n Eso была перестрелка в баре.

В Австралии во время съёмок музыкального клипа погиб молодой актёр. Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь во время импровизированной перестрелки в одном из баров города Брисбен.

В местной полиции произошедшее назвали «производственным инцидентом», сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. В настоящее время пока неизвестно, какими патронами были заряжены пистолеты актёров.

По данным правоохранительных органов, холостой патрон при выстреле с близкого расстояния тоже может причинить серьёзные ранения.

В момент, когда произошло ЧП, актёрский состав снимал клип для хип-хоп-группы Bliss n Eso, образованной в 2000 году.