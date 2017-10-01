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Кузбасс
На трассе Кемерово-Анжеро-Судженск произошло серьёзное ДТП

На трассе Кемерово — Анжеро-Судженск произошло серьёзное ДТП

Об аварии сообщили очевидцы.

В воскресенье, 1 октября, в первой половине дня в Кузбассе на 18 километре трассы Кемерово – Анжеро-Судженск произошло серьёзное ДТП. Очевидцы сообщают, что, возможно, было лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Также автомобилисты рассказали, что из-за аварии на дороге образовался затор. Объехать участок, на котором произошло ДТП, не могут автобусы и фуры.

«Да, действительно, на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск произошло ДТП. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.


Госавтоинспекция Кемеровской области призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками, соблюдая их предписания.

Текст: Карина Миллер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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