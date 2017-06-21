На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий мусоровоз сбил мужчину

Поздним вечером 20 июня в столице Кузбасса на парковке, прилегающей к трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецке, мусоровоз сбил мужчину.

«Предварительно, 29-летний водитель КамАЗа после погрузки мусора вышел из кабины, не обеспечив неподвижность машины. Автомобиль начал самопроизвольное движение и сбил 33-летнего мужчину, находившегося позади транспортного средства около контейнера для сбора мусора», — рассказала Сибдепо сотрудник отделения пропаганды городской ГИБДД Анна Ковшова.

Пострадавший получил серьёзные травмы. Его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, правоохранители восстанавливают полную картину происшествия.

По данным областной Госавтоинспекции, с начала года и по состоянию на 20 июня в целом по Кузбассу произошло 1 069 ДТП. В них 98 человек погибли, 1 426 пострадали. Инспекторы просят водителей быть осторожнее и внимательнее за рулём.