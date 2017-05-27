Происшествия

На трассе под Кемеровом произошло смертельное ДТП

Водитель Mazda Familia не справился с управлением.

На трассе «Кемерово-Яшкино-Тайга» поздним вечером 26 мая произошла автоавария со смертельным исходом, сообщает отдел пропаганды областного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля MAZDA FAMILIA нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля», — говорится в сообщении.

В автомобиле находилось два человека. Пассажир погиб на месте, водитель получил повреждения и находится в больнице.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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