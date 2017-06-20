На трассе в Кузбассе сгорел пассажирский автобус
В результате происшествия никто не пострадал.
20 июня на трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий в нескольких километрах от областного центра сгорел пассажирский автобус. Пожар начался примерно в 15:40.
«Автобус ехал по маршруту Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. В салоне находились 15 пассажиров. Никто не пострадал, все вышли. Автобус не успели потушить, он сгорел», — сообщили Сибдепо в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
Как рассказали изданию в пресс-службе регионального ГУ МЧС, предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования транспортного средства.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.