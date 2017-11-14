На трассе в Кузбассе водитель Daewoo получил травмы после столкновения с микроавтобусом

14 ноября на 18 км трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись Daewoo Nexia и Fiat Ducato. На фото последствий ДТП видно, что обе машины получили значительные повреждения.

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«По предварительным данным, водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением в конкретных метеорологических условиях и столкнулся с Fiat», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии травмы получил 43-летний водитель «легковушки». В микроавтобусе никто не пострадал.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.