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На трассе в Кузбассе водитель Daewoo получил травмы после столкновения с микроавтобусом

На трассе в Кузбассе водитель Daewoo получил травмы после столкновения с микроавтобусом

ДТП произошло на трассе «Кемерово – Анжеро-Судженск».

14 ноября на 18 км трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись Daewoo Nexia и Fiat Ducato. На фото последствий ДТП видно, что обе машины получили значительные повреждения.

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«По предварительным данным, водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением в конкретных метеорологических условиях и столкнулся с Fiat», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии травмы получил 43-летний водитель «легковушки». В микроавтобусе никто не пострадал.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги), Регион-42 Кемерово.

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