На трассе в Шерегеше, где в ДТП погибли три человека, была сужена проезжая часть

Сотрудники ГИБДД зафиксировали недостатки зимнего содержания дороги в Шерегеше, где в ДТП погибли три человека. Напомним, смертельная авария произошла вечером 9 января.

«При оформлении ДТП зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с недостатками зимнего содержания, сужением проезжей части, наличием препятствий затрудняющих движение транспортных средств», – рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Ранее Сибдепо сообщал, что, по предварительным данным, водитель Lada Granta нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Урал».

В результате аварии водитель и два пассажира Lada (35 и 37 лет) погибли. Среди жертв ДТП — спортсмен Денис Янкин.