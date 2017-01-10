Авто
Кузбасс
На трассе в Шерегеше, где в ДТП погибли три человека, была сужена проезжая часть

На трассе в Шерегеше, где в ДТП погибли три человека, была сужена проезжая часть

Авария произошла вечером 9 января.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали недостатки зимнего содержания дороги в Шерегеше, где в ДТП погибли три человека. Напомним, смертельная авария произошла вечером 9 января.

«При оформлении ДТП зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с недостатками зимнего содержания, сужением проезжей части, наличием препятствий затрудняющих движение транспортных средств», – рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Ранее Сибдепо сообщал, что, по предварительным данным, водитель Lada Granta нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Урал».

В результате аварии водитель и два пассажира Lada (35 и 37 лет) погибли. Среди жертв ДТП — спортсмен Денис Янкин.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Сибдепо-2016: лучшее по версии читателей

Сибдепо представляет материалы, которые в 2016 году вы читали охотнее всего
Фоторепортажи

Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове

10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города
Автодепо

Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева

В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Опрос

Что сильнее всего бесит после новогодних праздников?

Давайте побеждать злость злостью!

Сегодня в Кемерове

Популярное