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Кузбасс

На трёх улицах Кемерова ночью перекроют движение

Проезд будет закрыт 29 июня с 22:00 до 7:00 следующего дня.

В четверг, 29 июня, в областном центре из-за ремонта дорожного полотна перекроют движение автотранспорта на трёх улицах. Автомобилисты не смогут проехать по улицам Бийской, Алтайской и Лесной в период с 22:00 (сегодняшний вечер) до 7:00 30 июня.

«Ремонт проезжей части ведётся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие ремонтируют сразу несколько участком дороги на разных улицах. В дневное время движение не перекрывают, автомобилистов предупреждают специальными дорожными знаками о проводимых работах», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Кемерове также отремонтируют 3,6 км технического тротуара на проспекте Ленина.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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