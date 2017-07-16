На Уимблдоне зритель сыграл в теннисной форме одной из спортсменок
Болельщик попал на корт за чрезмерные комментарии с трибун.
В Лондоне прошёл выставочный матч Уимблдонского турнира. Во время спортивного мероприятия теннисистка Ким Клийстерс не выдержала чрезмерных подсказок от одного из зрителей с трибун и предложила ему сыграть против неё.
Ирландец Крис Квинн принял приглашение и вышел на корт, пишет «Медуза». Однако по правилам Уимблдона игроки должны играть только в белых шортах и майках. Клийстерс не растерялась и принесла болельщику свою запасную форму, которую Квинн надел с помощью спортсменок.
Мужчина дважды неудачно принял подачу Ким. Затем сфотографировался с теннисистками, а позже написал в своём твиттере:
.@Clijsterskim and @conchitamartinz are making a new friend on @Wimbledon's Ladies invitation doubles! 🎾 #tennis #Wimbledon pic.twitter.com/E75oEsBNaC
— Tennisplaza België (@tennisplazabenl) July 14, 2017
«Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня ещё большим героем для трёх моих дочерей, которые обожают вас».
И поблагодарил за игру.