На Уимблдоне зритель сыграл в теннисной форме одной из спортсменок

Болельщик попал на корт за чрезмерные комментарии с трибун.

В Лондоне прошёл выставочный матч Уимблдонского турнира. Во время спортивного мероприятия теннисистка Ким Клийстерс не выдержала чрезмерных подсказок от одного из зрителей с трибун и предложила ему сыграть против неё.

Ирландец Крис Квинн принял приглашение и вышел на корт, пишет «Медуза». Однако по правилам Уимблдона игроки должны играть только в белых шортах и майках. Клийстерс не растерялась и принесла болельщику свою запасную форму, которую Квинн надел с помощью спортсменок.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Ким. Затем сфотографировался с теннисистками, а позже написал в своём твиттере:

«Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня ещё большим героем для трёх моих дочерей, которые обожают вас».

И поблагодарил за игру.