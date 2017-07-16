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На Уимблдоне зритель сыграл в теннисной форме одной из спортсменок

На Уимблдоне зритель сыграл в теннисной форме одной из спортсменок

Болельщик попал на корт за чрезмерные комментарии с трибун.

В Лондоне прошёл выставочный матч Уимблдонского турнира. Во время спортивного мероприятия теннисистка Ким Клийстерс не выдержала чрезмерных подсказок от одного из зрителей с трибун и предложила ему сыграть против неё.

Ирландец Крис Квинн принял приглашение и вышел на корт, пишет «Медуза». Однако по правилам Уимблдона игроки должны играть только в белых шортах и майках. Клийстерс не растерялась и принесла болельщику свою запасную форму, которую Квинн надел с помощью спортсменок.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Ким. Затем сфотографировался с теннисистками, а позже написал в своём твиттере:

«Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня ещё большим героем для трёх моих дочерей, которые обожают вас».

И поблагодарил за игру.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: youtube.com / Chris Gin.
Фото: Google Images.

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