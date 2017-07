На Уимблдоне зритель сыграл в теннисной форме одной из спортсменок

В Лондоне прошёл выставочный матч Уимблдонского турнира. Во время спортивного мероприятия теннисистка Ким Клийстерс не выдержала чрезмерных подсказок от одного из зрителей с трибун и предложила ему сыграть против неё.

Ирландец Крис Квинн принял приглашение и вышел на корт, пишет «Медуза». Однако по правилам Уимблдона игроки должны играть только в белых шортах и майках. Клийстерс не растерялась и принесла болельщику свою запасную форму, которую Квинн надел с помощью спортсменок.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Ким. Затем сфотографировался с теннисистками, а позже написал в своём твиттере:

.@Clijsterskim and @conchitamartinz are making a new friend on @Wimbledon's Ladies invitation doubles! 🎾 #tennis #Wimbledon pic.twitter.com/E75oEsBNaC

— Tennisplaza België (@tennisplazabenl) July 14, 2017