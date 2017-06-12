На Украине Пётр Порошенко запретил георгиевские ленты

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек. Ношение этого символа Победы на массовых мероприятиях будет караться штрафами или административным арестом.

Принятый Верховной радой закон вводит административную ответственность за «изготовление и пропаганду», «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение» георгиевской ленточки или её изображения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт главы Украины, штрафы предусмотрены в размере от 850 до 2 550 тысяч гривен. Запрещённые предметы при этом будут конфисковать. Совершённые в течение года повторные нарушения грозят штрафом в размере от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен или административным арестом на срок до 15 суток.

Исключение документ предусматривает для ветеранов ВОВ, ордена или медали которых содержат элемент георгиевской ленты.