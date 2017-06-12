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На Украине Пётр Порошенко запретил георгиевские ленты

На Украине Пётр Порошенко запретил георгиевские ленты

Ношение символа Победы на массовых мероприятиях будет караться штрафами.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек. Ношение этого символа Победы на массовых мероприятиях будет караться штрафами или административным арестом.

Принятый Верховной радой закон вводит административную ответственность за «изготовление и пропаганду», «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение» георгиевской ленточки или её изображения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт главы Украины, штрафы предусмотрены в размере от 850 до 2 550 тысяч гривен. Запрещённые предметы при этом будут конфисковать. Совершённые в течение года повторные нарушения грозят штрафом в размере от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен или административным арестом на срок до 15 суток.

Исключение документ предусматривает для ветеранов ВОВ, ордена или медали которых содержат элемент георгиевской ленты.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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