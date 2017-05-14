На улице в Заводском районе Кемерова провалился асфальт

Отверстие в дорожном полотне образовалось на улице Двужильного, 30а.

В субботу, 13 мая, в Кемерове на улице Двужильного, 30а провалился асфальт. По словам очевидцев, яма на дороге появилась за считанные секунды.

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«Яма появилась рядом с канализационным люком. Никто не пострадал, все вовремя увидели это отверстие. Вечером на этом месте уже стоял предупреждающий знак», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Автомобилистам следует учитывать данную информацию и выбирать маршруты движения в объезд данного участка. В ближайшее время специалисты устранят отверстие в дорожном полотне.