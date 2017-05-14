ЖКХ
Кузбасс
На улице в Заводском районе Кемерова провалился асфальт

На улице в Заводском районе Кемерова провалился асфальт

Отверстие в дорожном полотне образовалось на улице Двужильного, 30а.

В субботу, 13 мая, в Кемерове на улице Двужильного, 30а провалился асфальт. По словам очевидцев, яма на дороге появилась за считанные секунды.

См. также

«Яма появилась рядом с канализационным люком. Никто не пострадал, все вовремя увидели это отверстие. Вечером на этом месте уже стоял предупреждающий знак», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Автомобилистам следует учитывать данную информацию и выбирать маршруты движения в объезд данного участка. В ближайшее время специалисты устранят отверстие в дорожном полотне.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Как ограничат проезд в центре Кемерова 8 и 9 мая

Рассказываем, где не проехать, а только пройти
Фоторепортажи

День Победы в Кемерове: взгляд с неба и земли

Лучшие кадры с празднования Дня Победы
Кинопрокат

Рецензия на «Стражи Галактики. Часть 2»

Удалось ли банде фриков, говорящему черенку и особенно еноту повторить успех 2014 года?
Фоторепортажи

Как празднуют День Победы в Новокузнецке

Новокузнецк в миниатюре

Сегодня в Кемерове

Популярное