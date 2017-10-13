В 2017 году на возведение дорог в микрорайонах массовой застройки Кемерова направили более 250 миллионов рублей. Как рассказали в комитете по работе со СМИ администрации областного центра, магистрали появятся в Рудничном и Ленинском районах. В ближайшее время специалисты завершат строительство дороги на улице Серебряный бор на участке от 2-го переулка Авроры до улицы Осиновская.

Также ведутся работы по созданию улично-дорожной сети микрорайона №68 Ленинского района. Там дорожники асфальтируют новую магистраль на участке от Химиков до южного проезда микрорайона и строят сам южный проезд.

Возведение объектов финансируется из бюджетов всех уровней, при поддержке Минстроя. В 2018 году мэрия продолжит сотрудничество с федеральным центром. Администрация уже подала заявки на софинансирование строительства улицы Осиновской (от проспекта Шахтёров до ул. Серебряный бор) в микрорайоне №13 Рудничного района протяженностью 546 м.