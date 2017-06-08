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На выходных в Кузбассе будут грозы и дожди

На выходных в Кузбассе будут грозы и дожди

В День России в регионе прогнозируют пасмурную и прохладную погоду.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на выходных в регионе. В пятницу в большинстве районов Кузбасса ожидаются дожди от небольших до умеренных, а местами – грозы. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Дневная температура составит +20, +25°С, а в ночь на субботу – +8, +13°С.

В субботу днём порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с. Специалисты прогнозируют дожди различной интенсивности с грозами. В этот день воздух прогреется до +18, +23°С, а по югу – до +28°С. В ночь на воскресенье температура понизится до +10°С.

В последний день недели температура будет в пределах от +18 до +23°С. При этом ожидаются также небольшие дожди, грозы. Ночью столбик термометра будет на отметках +8, +13°С.

В День России, 12 июня, существенных изменений в погоде не прогнозируется, будет также прохладно и пасмурно. Местами сохранятся небольшие дожди, грозы. Дневная и ночная температуры будут такими же, как в воскресенье.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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