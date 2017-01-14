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На Youtube показали ранее не известный науке вид рыб

В сети появилось видео с рубиновым морским драконом.

Рубинового дракона открыли учёные из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан – Диего, сообщает «Российская газета». Останки этого представитель игловых рыб обнаружили в 2015 году в одном из музеев Австралии. Но заснять живую особь удалось только в начале 2017 года. Установлено, что рубиновые драконы обитают на большой глубине – более 50 метров, и обладают ярк-красной окраской, которая помогает им массироваться в толще воды.

Латинское название нового морского обитателя — Phyllopteryx dewysea. Это третья известная науке разновидность морских драконов. Внешне он более всего напоминает представителей родственного вида – «морского конька».

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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