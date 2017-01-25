На юбилее уроженца Кузбасса, депутата Александра Брыксина выступили Пугачёва и Лепс

Уроженец Кузбасса, депутат Государственной думы от Курской области Александр Брыксин отметил 50-летний юбилей, на котором выступили Алла Пугачёва, Григорий Лепс, Игорь Верник, Анастасия Макеева и юмористка Марина Федункив. Организация праздника обошлась Брыскину в сумму более 400 000 евро (25 405 609 рублей по курсу от 25 января 2017 года – прим. Сибдепо). О размерах гонораров звёзд российской эстрады сообщает Life.ru.

Празднование 50-летия депутата состоялось 20 января в столичном Конгресс-парке отеля Radisson Royal. Алкоголь, горячее и десерты оплачивались именинником отдельно.

По подсчётам телеканала Life, порядка 15 000 евро Брыскин заплатил тамаде — Игорю Вернику. Выступление экс-участницы проекта Comedy Woman Марине Федункив обошлось примерно в 8 000 евро. Пение Григория Лепса стоило около 100 000 евро, а появление Аллы Пугачёвой на юбилее — 265 000 долларов. Сюрпризом для именинника стал танцевальный номер с мячом олимпийской чемпионки по художественной гимнастики Маргариты Мамун.

В конце вечера юбиляру преподнесли многоуровневый торт, сделанный по заказу его супруги. Кондитерское изделие было украшено фигуркой шахтёра, как символа малой родины депутата – города Кемерово, и фигурами юных спортсменов, которые стали символом строительства детского спортивного центра в областном центре Кузбасса.

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Александр Брыксин родился в 1967 году в городе Кемерово. Здесь же окончил школу и поступил в КемТИПП. С 2007 по 2010 годы занимал пост вице-президента в Русском международном банке. За это время он принял участие в строительстве кемеровского дворца спорта по вольной борьбе, спортивной и художественной гимнастике. Брыскин активно участвует в благотворительности и устаивает праздники для детей. В декабре 2011 года победил на выборах депутатов Государственной Думы. Был членом комитета по вопросам собственности от Курской области. В настоящее время является членом комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Пару лет назад Александр Брыксин занял 27 место в рейтинге самых состоятельных чиновников по версии Forbes. Тогда его доход равнялся 127 миллионам рублей в год. В 2014 году Брыксин задекларировал шесть машино-мест, несколько жилых домов, квартиру в Испании и катер Ferreti 90.