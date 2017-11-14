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На юргинской трасе приставы приостановили деятельность кафе

На юргинской трассе приставы приостановили деятельность кафе

Из-за антисанитарии павильон общепита не будет работать 60 дней.

В Кузбассе на юргинской трассе судебные приставы приостановили деятельность кафе из-за нарушений санитарных норм. В павильоне общепита было грязно, на кухне присутствовал мусор, а в самом здании нет воды.

«Работники мыли посуду в тазах с жидкостью неизвестного происхождения», — сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Руководство кафе признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологические норм. По решению суда деятельность кафе приостановили на 60 дней. За это время сотрудники кафе обязаны устранить все нарушения. Через 60 дней сотрудники Роспотребнадзора снова посетят павильон общепита и проверят его состояние.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://news.vtomske.ru

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