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Начальник кузбасского департамента промышленности уволился после драки с соседями

И.о. начальника областного департамента промышленности назначен Юрий Ударцев.

Начальник департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин уволился после того, как его отстранили от работы из-за обвинений в драке с соседями по даче. Об этом 4 июля Сибдепо сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Сергей Карпунькин уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности начальника департамента промышленности КО назначен Юрий Ударцев«, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Карпунькин подрался с соседями по СНТ «Рябинка». По данному факту правоохранители начали проверку.

«Сотрудники полиции установили, что между владельцами двух соседних дачных домов на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести», — сообщали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По итогам проверки были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Также правоохранители составили административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://kemdep.ru/

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