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Начальник кузбасской ГЖИ Ирина Гайденко рассказала об изменении структуры оплаты ЖКУ

В 2017 году оплата за общедомовые нужды переходит из разряда коммунальных услуг в жилищные.

С 1 января 2017 года оплата за общедомовые нужны (ОДН) перешла из разряда коммунальных в жилищные услуги. Об этом журналистам на пресс-конференции в областной администрации сообщила начальник региональной Госжилинспекции Ирина Гайденко.

«В разряде жилищных услуг плата за содержание жилья должна быть не единой строчкой, а идти с расшифровкой о плате за ОДН, чтобы жители сравнили квитки и поняли, что здесь мы платили в коммунальных услугах, а здесь — в жилищных», — сказала Ирина Гайденко.

По словам руководителя региональной ГЖИ, при переходе ОДН из коммунальных в жилищные услуги одна из статей расходов вырастет, а другая соразмерно уменьшится.

«Для изменения тарифа нет необходимости собирать общее собрание жильцов, — отметила Ирина Гайденко. — Законодатели предусмотрели, чтобы при первоначальном включении платы за ОДН в разряд жилищных услуг, общедомовые собрания не производились. Решение должно приниматься управляющей компанией на основании произведенных расчетов».

При сомнениях по поводу правильности произведённых УК расчётов кузбассовцы могут обратиться в ГЖИ с просьбой провести проверку.

Ирина Гайденко также подчеркнула, что это только первоначальные изменения. В течение пяти месяцев областная РЭК должна будет пересмотреть нормативы, которые действовали в прошлом году и
привести их в соответствие с изменившимся законом. После этого управляющие компании должны будут провести общее собрание и обсудить с жильцами изменение платы с учётом новых тарифов и нормативов, которые будут введены с 1 июля 2017 года.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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