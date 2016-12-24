Начало строительства трассы в объезд Кемерова запланировано на 2018 год

На пресс-конференции президента России кузбасский журналист рассказал Владимиру Путину о проблемах, которые создает транзитный грузовой транспорт, проезжающий через центр города Кемерово по федеральной трассе М-53 «Байкал»: ДТП, пробки, износ дорожного полотна, выхлопные газы. Городу жизненно необходима объездная дорога, поэтому журналист поинтересовался у президента, можно ли решить эту проблему на федеральном уровне, если дорогу будет софинансировать местный бизнес.

«Мы всегда за и всегда поддерживаем проекты подобного рода, — ответил президент Владимир Путин. — Если есть кто-то, кто готов софинансировать эти проекты, я вас уверяю, мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержать – и на федеральном, и на региональном уровне. Обязательно посмотрим на предложения, которые из региона поступают, и будем стремиться к тому, чтобы эти проекты были реализованны, тем более для такого региона, как Кузбасс, с известной серьёзной нагрузкой на природную среду».

Сибдепо тоже заинтересовался судьбой данного участка трассы «Байкал» — автодороги P-255 «Сибирь» (до 1 января 2018 года допускается применение старого учетного номера M-53) и выяснил, что администрация Кемеровской области занимается этим вопросом уже много лет. Тему строительства объездной дороги неоднократно поднимал и губернатор Кузбасса. Выступая на праймериз регионального отделения «Единой России» в 2015 году, Аман Тулеев рассказал о планах строительства объездного маршрута трассы М53 «Сибирь», стоимость реализации которого оценивается в 25 млрд рублей. Проект находится на рассмотрении в Министерстве транспорта, начало его реализации намечено на 2018 год.