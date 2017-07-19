В Кузбассе найдено тело пропавшего Евгения Кочергина

Видимых признаков насильственной смерти на теле подростка нет.

19 июля на технологической дороге между угольным разрезом «Кедровский» и станцией Латыши было обнаружено тело пропавшего Евгения Кочергина. Об этом Сибдепо сообщила помощник руководителя кузбасского следственного управления по связям со СМИ Надежда Ананьева.

«Видимых признаков насильственной смерти на теле 16-летнего подростка нет, — рассказала изданию Надежда Ананьева. — Сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Более подробная информация об обстоятельствах гибели кемеровчанина поступит позже».

Напомним, Кочергин пропал 16 июля. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В поисках участвовали специально созданная следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС и волонтёры.