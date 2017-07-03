Напали из-за трёхкомнатной квартиры: новокузнечан осудили за гибель пенсионерки

В южной столице Кузбасса осудили четырёх человек, из-за которых погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Преступление было совершено в декабре 2015 года. Одна из злоумышленниц решила отобрать трёхкомнатную квартиру у соседки своей бабушки и продать её. Для осуществления задуманного новокузнечанка привлекла трёх человек – 18-летнюю знакомую и двух ранее судимых мужчин в возрасте 42 и 27 лет.

Трое последних пришли в квартиру пострадавшей под видом полицейских. Злоумышленники ударили пенсионерку электрошокером, однако женщина не потеряла сознание и стала звать на помощь. Тогда преступники полностью обмотали свою жертву скотчем. Впоследствии пенсионерка скончалась от асфиксии.

«Согласно договоренности злоумышленники позвонили организатору преступления, женщина пришла в квартиру. Вместе они обыскали жилище, нашли документы и 70 тысяч рублей. После чего преступный квартет покинул место преступления. Тело потерпевшей обнаружили жители подъезда, которые обратили внимание на приоткрытую дверь. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе областного СУ СК РФ, правоохранители быстро задержали задержанных. Однако рассмотрение дела в суде затянулось. В итоге обе женщины получили по 7,5 лет колонии общего режима, ныне 44-летний мужчина — 13 лет лет колонии особого режима, 29-летний мужчина — 12 лет и два месяца колонии строгого режима.