Нарисованную фломастером «Битву» Виктора Цоя продали за 250 тысяч

Рисунок «Без названия (Битва)» легендарного музыканта, лидера группы «Кино», Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей. На торгах также реализовали работы художников Владимира Дубосарского (картина «Выход» и полотна из серии «Грибы») и Нины Котел («Счеты» и «Клавиатура»), пишет «Лента.Ру».

«На торгах был продан рисунок Виктора Цоя «Без названия (Битва)» из частной коллекции. Выполненный фломастером набросок музыканта датируется 1987 годом. На прошедшем аукционе он был продан за 250 тысяч рублей», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Виктор Цой является основателем рок-группы «Кино». Он написал такие известные песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Музыкант заснул за рулём «Москвича», его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».