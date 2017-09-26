Культура
Кузбасс
Народный артист России Сергей Лукин выступит на сцене кемеровской филармонии

Народный артист России Сергей Лукин выступит на сцене кемеровской филармонии

Выступление выдающегося исполнителя на домре пройдёт 1 октября.

1 октября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт совместный концерт Оркестра народных инструментов и выдающегося исполнителя на домре Сергея Лукина.

«Этот концерт откроет новый сезон. Вместе с нашим коллективом и Сергеем Лукиным на сцене выступит замечательный дуэт балалаечников из Новосибирска – Андрей Гуревич и Вадим Шелепов», – рассказали в филармонии.

Концерт продлится около полутора часов. Гости услышат произведения Паганини, Грига, Бизе, Э. Л. Уэббера, В. Городовской и других.

Народный артист Сергей Лукин является композитором, солистом и концертмейстером Национального академического оркестра народных инструментов России им. Николая Осипова. Он выступал на лучших площадках США, Франции, Италии, Германии, Англии, Голландии, Японии и Кореи.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: pxhere.com

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