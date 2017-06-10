Нарушения при госзакупках в России оценили в 2 триллиона рублей в год

Мониторинг, проведённый сотрудниками Института экономической политики Гайдара, показал, что более 60% госзакупок в России осуществляется с нарушениями. Итоги исследования опубликовала газета «Известия». Самая популярная схема при госзакупках – организация конкурса на таких условиях, что его может выиграть лишь одна конкретная компания. При этом самая высокая неконкурентность наблюдается на федеральном уровне – 32,9% конкурсов являются фиктивными. На муниципальном уровне количество нечестных госзакупок составляет 19,6%, на региональном – 8%.

Объём бюджетных средств, отпускаемых на госзакупки, составляет 16 триллионов рублей. При этом, данным авторов исследования, потери от неконкурентного поведения — 2 триллиона рублей. «Известия» напоминают, что в 2010 году президент Дмитрий Медведев заявлял, что «нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей».

«Законодательство должно быть конкурентным. Не должно быть таких условий, что, как говорится, подходят только те, у кого нос крючком и хвост пятачком, и т.д. Нужно убрать предквалификацию, а также требования при конкурсах на разработку месторождения о том, чтобы у потенциального недропользователя обязательно была нефтепереработка в Ростовской области. Убрать субъективизм, условия, которые подстроены под определенного покупателя», — заявил «Известиям» старший эксперт института Гайдара Сергей Жаворонков.

В Минфине отказались отвечать на запрос от редакции издания о ситуации с нарушениями при госзакупках в РФ.