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NASA: к Земле летит гигантский астероид

NASA: к Земле летит гигантский астероид

Событие произойдёт в середине октября.

Учёные сообщили, что 12 октября на рекордно близком расстоянии от Земли пролет астероид в два раза больше Челябинского метеорита. Об этом сообщает Life.ru.

В первый раз астрономы заметили огромное небесное тело пять лет назад. Тогда же оно получило название 2012 TC14.

В докладе специалистов NASA и Европейского космического агентства сообщается, что столкновение астероида с планетой может привести к катастрофе. Однако вероятность этого на данный момент минимальна.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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