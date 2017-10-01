NASA: к Земле летит гигантский астероид

Учёные сообщили, что 12 октября на рекордно близком расстоянии от Земли пролет астероид в два раза больше Челябинского метеорита. Об этом сообщает Life.ru.

В первый раз астрономы заметили огромное небесное тело пять лет назад. Тогда же оно получило название 2012 TC14.

В докладе специалистов NASA и Европейского космического агентства сообщается, что столкновение астероида с планетой может привести к катастрофе. Однако вероятность этого на данный момент минимальна.