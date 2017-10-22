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NASA предлагает каждому желающему прогуляться по Марсу

NASA предлагает каждому желающему прогуляться по Марсу

Уже сейчас у жителей планеты есть такая возможность.

Американские учёные отправят на Марс любого желающего. Специалисты космического агентства NASA запустили интернет-сервис Access Mars, который дает возможность пользователю Сети прогуляться по поверхности Марса. Об этом сообщают «Известия».

Интернет-сервис запускается в любом браузере на компьютере, планшете и телефоне. Также авторы виртуальной прогулки по Красной планете сделали пометки на карте, которые рассказывают о том, где именно вы находитесь. Кроме того, в Access Mars встречаются интересные факты из истории и науки.

Маршрут, который предлагают учёные для исследования, принадлежит марсоходу Curiosity, который сделал детальные снимки планеты. Этой разработкой NASA можно пользоваться бесплатно.

Текст: Карина Миллер.
Видео: youtube.com / NASA Jet Propulsion Laboratory
Фото: Google Images.

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