NASA предлагает каждому желающему прогуляться по Марсу

Уже сейчас у жителей планеты есть такая возможность.

Американские учёные отправят на Марс любого желающего. Специалисты космического агентства NASA запустили интернет-сервис Access Mars, который дает возможность пользователю Сети прогуляться по поверхности Марса. Об этом сообщают «Известия».

Интернет-сервис запускается в любом браузере на компьютере, планшете и телефоне. Также авторы виртуальной прогулки по Красной планете сделали пометки на карте, которые рассказывают о том, где именно вы находитесь. Кроме того, в Access Mars встречаются интересные факты из истории и науки.

Маршрут, который предлагают учёные для исследования, принадлежит марсоходу Curiosity, который сделал детальные снимки планеты. Этой разработкой NASA можно пользоваться бесплатно.