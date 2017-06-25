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NASA проведёт онлайн-трансляцию полного солнечного затмения из США

NASA проведёт онлайн-трансляцию полного солнечного затмения из США

Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать 21 августа.

В NASA готовятся к запуску онлайн-трансляции полного солнечного затмения. Астрономическое явление можно будет наблюдать 21 августа в США.

Для трансляции готовят 50 стратостатов с видеокамерами, которые поднимут на высоту 30 километров, пишет «Российская газета».

«Никогда прежде небесное событие не было освещено столь масштабно, как планируется 21 августа», – цитирует издание помощника администратора Научного представительства NASA в Вашингтоне Томаса Зурбухена.

Полное солнечное затмение американцы будут наблюдать впервые за 99 лет. Жителей 14 штатов ожидают две с лишним минуты темноты в середине дня.

В Канаде, Мексике и Центральной Америке можно будет увидеть неполную фазу солнечного затмения. Частично увидят затмение и жители восточных районов России.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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