NASA: в ноябре Земля погрузится во тьму на две недели.

Учёные NASA заявили, что с 15 по 29 ноября наша планета погрузится в полный мрак. По их данным, причиной такого явления станет параллелизм (какое-то время планеты будут параллельны друг другу) между Юпитером и Венерой, сообщает Vistanews.

Специалисты сообщают, что Юпитер пройдёт на юго-западе Венеры. При этом его свет будет ярче обычного в 10 раз. Из-за воздействия Венеры на Юпитере произойдут процессы, которые выбросят в космос огромное количество водорода. Газообразный водород вступит в реакцию с Солнцев и спровоцирует на звезде мощнейший взрыв, из-за которого температура Солнца увеличится до девяти тысяч градусов по Кельвину.

После этого солнце посинеет. Привычная температура и цвет после происшествия восстановятся в течение двух недель.