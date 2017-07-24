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Наталья Поклонская записала видеообращение к губернатору Кузбасса Аману Тулееву

В ролике депутат Госдумы желает Аману Тулееву скорейшего выздоровления.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала для губернатора Кузбасса видеообращение, в котором пожелала Аману Тулееву скорейшего выздоровления. Соответствующий ролик разместил в своём Facebook депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.

«Аману Гумировичу, прежде всего, хотелось бы пожелать духовных сил и здоровья, чтобы он быстрее вернулся к выполнению своих должностных обязанностей. Потому что для своего субъекта он является неким символом, гарантом стабильности и благополучия для людей», — говорит в видео Наталья Поклонская.

 

По словам политика, Аману Тулееву доверяют люди, живущие в регионе, которым он руководит. Об этом свидетельствует тот период, который он находится во главе Кузбасса.

Ранее Сибдепо сообщал о том, что губернатор нашего региона находится на реабилитации в московской клинике. По словам его коллег, регулярно навещающих Амана Тулеева, руководитель Кузбасса чувствует себя хорошо.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.facebook.com / Антон Горелкин.
Фото: https://ru.wikipedia.org

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