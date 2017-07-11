Назначен и.о. начальника кузбасского департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Им стал Кирилл Десяткин.

В Кузбассе назначили и.о. начальника областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Им вновь стал Кирилл Десяткин.

«Олег Опарин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — сообщили в областной администрации.

Как пояснили Сибдепо в пресс-службе АКО, до назначения Кирилл Десяткин сначала был и.о. начальника областного департамента ЖК и ДК, а потом стал заместителем Олега Опарина.

Напомним, Олег Опарин возглавлял региональный департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса с апреля 2017 года.