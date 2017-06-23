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Названо имя режиссёра нового эпизода «Звёздных войн»

Названо имя режиссёра нового эпизода «Звёздных войн»

Фильм снимет Рон Ховард.

Новый эпизод легендарной киноэпопеи «Звёздные войны» снимет режиссёр Рон Ховард. Об этом сообщает ТАСС.

Картина пока не имеет названия. Однако уже сейчас известно, что лента будет рассказывать о жизни Хана Соло, роль которого исполнял Харрисон Форд.

«Lucasfilm рада объявить, что обладатель наград Американской академии киноискусств Рон Ховард был назначен режиссером не имеющего названия фильма о Хане Соло», — приводит издание фрагмент заявления компании Lucasfilm, которая входит в корпорацию The Walt Disney Company.

Премьера фильма запланирована на 25 мая 2018 года. Начатые в январе съёмки возобновятся 10 июля.

Глава Lucasfilm Кейтлин Кеннеди  считает основной задачей «передать дух саги, которую начал 40 лет назад Джордж Лукас».

«У нас есть чудесный сценарий, невероятная команда актеров и специалистов, мы полны решимости создать великолепный фильм», — сказала Кеннеди.

До Ховарда над картиной работали Фил Лорд и Кристофер Миллер. Однако их уволили из-за разногласий с Lucasfilm.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

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