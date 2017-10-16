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Названы регионы России с наивысшей смертностью от алкоголя

Росстат опубликовал рейтинг лидеров по алкогольным отравлениям.

Росстат опубликовал результаты исследования по количеству смертей в результате отравления алкоголем в отдельных регионах России. «Лидером» стала Кировская область: 16 ,7 смертей на 100 тысяч жителей региона. Далее расположились Ярославская область и республика Марий Эл – 16,3 и 16,2 смертных случая соответственно. Архангельская (15,7) и Костромская (15,5) области замыкают первую пятёрку. По «чистому» числу смертей от алкогольных отравлений лидируют Московская  (347 случаев), Свердловская (235), Воронежская (190), Кировская (143) и Омская области (140). В Кемеровской области зафиксировано 133 подобных случая.

Нулевая смертность зафиксирована в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, Чечне, а также в нескольких регионах Дальнего Востока — Магаданской и Сахалинской областях и Хабаровском крае, сообщает Росстат.

При этом средний показатель смертности по России составил 4,7 на 100 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года он снизился – тогда была названа цифра 5,9. Среди причин смертности самой распространённой остаётся употребление контрафактного алкоголя.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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