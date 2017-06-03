Названы самый чистый и грязный российские регионы

На первом месте экологического рейтинга находится Тамбовская область, а на последнем – Челябинская.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам прошедшей весны.

При составлении материала экологи изучали, в частности, состояние воды, воздуха, сбросов и выбросов.

Самой чистой оказалась Тамбовская область. Второе и третье место у Республики Алтай и Алтайского края соответственно, передаёт RT.

За пределами топ-3 ситуация следующая: Чувашская Республика расположилась на четвёртом месте, Ульяновская область – на пятом, Белгородская – на шестом, Москва – на седьмом, Санкт-Петербург – на восьмом, Ростовская область – на девятом, Курская – на 10-ом.

Самыми грязными назвали Лениградскую, Московскую и Челябинскую области. Они заняли с 83 по 85 место соотвествтенно.

Как рассказали в «Зелёном патруле», среди субъектов с хорошими экологическими показателями почти нет промышленных регионов. Производство в них, в основном, связано с агропромышленным комплексом.