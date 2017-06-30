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Названы сроки открытия пляжей в Кузбассе

На сегодня большая часть пляжей и мест отдыха у воды в регионе уже функционирует.

В Кузбассе все запланированные пляжи и места отдыха у воды откроют к 10 июля. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«На сегодняшний день в Кемеровской области к эксплуатации допущены 25 пляжей и 49 мест отдыха у воды. Всего на территории области будут открыты 27 пляжей и 55 мест отдыха», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Кузбассовцам рекомендуют отдыхать только на освидетельствованных пляжах, поскольку там безопаснее. В тех местах водолазы исследуют дно. Зона, разрешённая для купания, ограждена буйками. Также там организовано дежурство спасателей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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