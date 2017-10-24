Депутат Госдумы от Кузбасса стал видеоблогером

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин открыл видеоблог. Свой проект он назвал «В Думе». Как рассказал Сибдепо парламентарий, в роликах он будет рассказывать об интересных и важных для избирателей событиях и темах.

Первый выпуск посвящён «мимимишному вопросу» – законопроекту «Об ответственном обращении с животными». На видео депутат развенчивает мифы о документе, делая это в стиле популярных блогеров YouTube. Так, он употребляет понятные для нового поколения избирателей слова, например, «хайп». При этом его речь сопровождают известные мемы.

«Депутат должен всегда идти навстречу своим избирателям. Поэтому у меня есть аккаунты в социальных сетях, я появляюсь на телеэкране, даю интервью печатным СМИ. Теперь вот открыл видеоблог, потому что сейчас это популярно. Если люди смотрят видео в Сети, их депутат обязан работать и в таком формате. Ну и мне самому давно хотелось запустить видеоблог. Так что, в данном случае, я совмещаю приятное с полезным», – пояснил онлайн-журналу Антон Горелкин.

Он планирует выпускать ролики раз в неделю. По словам парламентария, на создание первого видео у него ушёл всего лишь один час.

«Советовался с друзьями, со специалистами. Название придумывали несколько недель, сменили десятки вариантов. И потом, в уже готовый ролик, приходилось изменения вносить. В будущем, надеюсь, будет получаться проще и оперативнее», – добавил собеседник издания.

Антон Горелкин отметил, что готов говорить с избирателями обо всем: любых событиях, работе в Думе, вплоть до современных технологий.