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«Не для хайпа»: депутат Госдумы от Кузбасса стал видеоблогером

Депутат Госдумы от Кузбасса стал видеоблогером

Антон Горелкин открыл видеоблог «В Думе».

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин открыл видеоблог. Свой проект он назвал «В Думе». Как рассказал Сибдепо парламентарий, в роликах он будет рассказывать об интересных и важных для избирателей событиях и темах.

Первый выпуск посвящён «мимимишному вопросу» – законопроекту «Об ответственном обращении с животными». На видео депутат развенчивает мифы о документе, делая это в стиле популярных блогеров YouTube. Так, он употребляет понятные для нового поколения избирателей слова, например, «хайп». При этом его речь сопровождают известные мемы.

«Депутат должен всегда идти навстречу своим избирателям. Поэтому у меня есть аккаунты в социальных сетях, я появляюсь на телеэкране, даю интервью печатным СМИ. Теперь вот открыл видеоблог, потому что сейчас это популярно. Если люди смотрят видео в Сети, их депутат обязан работать и в таком формате. Ну и мне самому давно хотелось запустить видеоблог. Так что, в данном случае, я совмещаю приятное с полезным», – пояснил онлайн-журналу Антон Горелкин.

Он планирует выпускать ролики раз в неделю. По словам парламентария, на создание первого видео у него ушёл всего лишь один час.

«Советовался с друзьями, со специалистами. Название придумывали несколько недель, сменили десятки вариантов. И потом, в уже готовый ролик, приходилось изменения вносить. В будущем, надеюсь, будет получаться проще и оперативнее», – добавил собеседник издания.

Антон Горелкин отметил, что готов говорить с избирателями обо всем: любых событиях, работе в Думе, вплоть до современных технологий.

«Парламент живёт жизнью страны. Все, что происходит в России, так или иначе касается нас, депутатов. Мы ведь представляем в Думе своих избирателей. Поэтому в ролике будет появляться то, что интересно и важно для моих избирателей. Я буду рад, если в комментариях к видео люди будут предлагать свои темы для моих роликов», – сказал депутат.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Gorelkin. Info.

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