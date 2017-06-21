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Несколько десятков кузбассовцев медитировали рано утром на крыше многоэтажки

Несколько десятков кузбассовцев медитировали рано утром на крыше многоэтажки

Так жители столицы Кузбасса отметили Международный день йоги.

Жители столицы Кузбасса необычным образом отпраздновали Международный день йоги.

Несколько десятков человек собрались на 21 этаже многоэтажного здания по улице Притомская Набережная в Кемерове. Для поклонников йоги в 06:00 благотворительный фонд «Город42» провёл мастер-класс и занятие по общей медитации.

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«Это было благотворительное мероприятие в поддержку проекта «Спорт один для всех». Его посетили около 40 человек. С их помощью мы собрали порядка 15 тысяч рублей», – рассказала руководитель фонда Наталья Гревцева.

25 июня пройдёт очередное мероприятие для поклонников йоги. В парке Победы имени Георгия Жукова кемеровчан ожидают мастер-классы, флешмоб и музыкальный концерт.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: facebook.com / Наталья Гревцева.
Фото: facebook.com / Наталья Гревцева.

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