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Кузбасс
Нетрезвый новокузнечанин угнал автомобиль такси и застрял в сугробе

Нетрезвый новокузнечанин угнал автомобиль такси и застрял в сугробе

Изначально мужчина хотел рассчитаться за поездку с водителем коробками с соком.

Нетрезвый новокузнечанин угнал автомобиль такси и застрял в сугробе. Мужчину задержали сотрудники полиции. Они выяснили, что машиной управлял 26-летний ранее судимый местный житель.

Злоумышленник рассказал, что вместе со знакомым вызвал такси до посёлка Листвяги. Он хотел рассчитаться с водителем коробками с соком. Автомобилист отказался.

«Между ними произошёл словесный конфликт, и владелец машины вышел из машины, чтобы открыть заднюю дверь салона и выгнать клиента. В этот момент злоумышленник пересел на водительское сиденье, заблокировал двери и скрылся с места преступления», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса, позже сотрудники Госавтоинспекции заметили машину и попытались её остановить. Водитель прибавил скорость и попытался скрыться, однако почти сразу увяз в сугробе.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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