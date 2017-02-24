Ник Кейв поздравил российских поклонников с праздником Масленицы

В ответ музыкант получил тысячу лайков и приглашение на блины.

Известный австралийский рок-музыкант, поэт и писатель Ник Кейв на своей официальной странице в «Фейсбуке» поздравил российских поклонников с праздником Масленицы.

«Happy Maslenitsa to our Russian fans», — написал Ник.

Многочисленные русскоязычные поклонники были приятно удивлены таким к себе вниманием и в ответ от всей щедрой русской души поблагодарили за поздравления лайками и комментариями не только на родном, но и на английском языке. И, конечно, пригласили «Коляна» в гости на блины.

Воистину, Интернет – волшебное место! Такое же волшебное, как песня «I Had A Dream Joe» в исполнении Nick Cave & The Bad Seeds.